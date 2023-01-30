Іспанія

На нас чекає гаряче футбольне дійство!

У понеділок, 30 січня, відбулося жеребкування півфінальних матчів Кубку Іспанії. За його результатами вболівальники отримали подарунок у вигляді Ель Класіко — Реал зустрінеться з Барселоною.

Друга пара — протистояння Осасуни та Атлетіко з Більбао. Воно теж носить принциповий характер, адже попри приналежність Памплони до регіону Наварра, більшість її жителів є етнічними басками.

Зазначимо, що раунд 1/2 фіналу Кубку Короля складається з двох матчів. Перші поєдинки (їхній господар — команда, яка вказана першою) пройдуть 28 лютого і 1 чи 2 березня, матчі-відповіді — 4, 5 чи 6 квітня. Про це повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація на своєму сайті.