Німеччина

Хасан Саліхаміджич розповів про перехід Жоау Канселу.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував трансфер захисника Манчестер Сіті Жоау Канселу, який виступатиме за мюнхенський клуб на правах оренди.

"Після переходу ми думали про те, як довго ми стежили за Жоау. Це почалося понад чотири роки тому. Раніше трансфер був неможливий через гроші, але наша наполегливість окупилася.

Ми граємо з відкритими картами. Найголовніше, що Жоау почувається комфортно у Мюнхені та готовий виступати у другій половині сезону.

Ми відразу ж дали зрозуміти Жоау, що нам складно уявити собі викупити його контракт (70 мільйонів євро – прим.) у найближчі кілька років. Але я впевнений, що якщо всі сторони захочуть певного рішення, ми зрештою зможемо щось зробити. Він знає, що був одним із пріоритетів нашого клубу протягом багатьох років", — наводить слова Саліхаміджича Bayern & Germany.

Зазначимо, що вже у дебютному матчі, в рамках Кубка Німеччини, Канселу вийшов у стартовому складі та відзначився результативною передачею.