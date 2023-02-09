Німеччина

Захисник може повернутись в ПСЖ.

РБ Лейпциг влітку підписав захисника Парі Сен-Жермен Абду Діалло на правах орендної угоди до кінця поточного сезону.

Як повідомляє видання FootMercato, німецький клуб має сумніви в тому, що потрібно підписувати гравця на постійній основі.

В цьому сезоні захисник провів 11 поєдинків, в яких відзначився забитим голом та отримав дві жовтих картки. Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Орбан стане донором кісткового мозку і може пропустити матч з Уніоном, тому Діалло може зіграти.