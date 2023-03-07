Німеччина

Функціонер дав свій коментар.

Генеральний директор Баварії Олівер Кан вважає, що імена нічого не означають для клубу.

"Важливо, що ніхто не важливіший за Баварію. Люди чи імена нічого не означають.

Десятиліттями тут грали багато відмінних гравців, починаючи з Франца Беккенбауера та Герда Мюллера, закінчуючи Мануелем Ноєром та Томасом Мюллером, а також Лотаром Маттеусом та Робертом Левандовські.

Але жоден гравець не був вищим за інтереси клубу. Усі рішення ухвалюються лише виходячи з вигоди Баварії", — наводить слова Кана L'Équipe.

Цього сезону Баварія ділить перший рядок з Боруссією Дортмунд, маючи в активі по 49 очок.