Німеччина

Француз й надалі буде виступати за мюнхенців.

Баварія готується до майбтнього трансферного вікна, а поки що активно працює над збереженням внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, німецький клуб майже домовився про новий контракт з Люкою Ернандесом. Переговори йдуть дуже позитивно. Нова угода буде до літа 2024 року.

Французький захисник у поточному сезоні відіграв 13 матчів, по одному разу забивши гол та віддавши гольовий пас.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукас Ернандес відновив тренування після розриву хрестоподібних зв'язок.