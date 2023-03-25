Генеральний директор мюнхенців — про колишнього тренера команди.
Олівер Кан, getty images
25 березня 2023, 14:27
Олівер Кан прокоментував звільнення Юліана Нагельсманна з поста головного тренера Баварії, зазначивши, що німець — дуже сильний фахівець.
"Нагельсманн – топтренер, у нас класний склад. Але треба сказати, що так далі тривати не могло. Ми підтримали Юліана на 100% з першої секунди, як показали вчорашні переговори.
Ми повинні були прийняти найкраще рішення для Баварії, і ми це зробили", — наводить слова німця офіційний сайт Баварії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нагельсманн на другому місці в топі звільнених тренерів з найбільшою кількістю набраних в середньому набраних очок.