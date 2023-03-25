Німеччина

Генеральний директор мюнхенців — про колишнього тренера команди.

Олівер Кан прокоментував звільнення Юліана Нагельсманна з поста головного тренера Баварії, зазначивши, що німець — дуже сильний фахівець.

"Нагельсманн – топтренер, у нас класний склад. Але треба сказати, що так далі тривати не могло. Ми підтримали Юліана на 100% з першої секунди, як показали вчорашні переговори.

Ми повинні були прийняти найкраще рішення для Баварії, і ми це зробили", — наводить слова німця офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нагельсманн на другому місці в топі звільнених тренерів з найбільшою кількістю набраних в середньому набраних очок.