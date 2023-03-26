Німеччина

Фахівець висловився про зміну тренера в клубі.

Президент Баварії Герберт Хайнер прокоментував звільнення Юліана Нагельсманна с посади головного тренера клубу.

"Це однозначно правильне рішення. Ми хотіли призначити його ще кілька років тому, але тоді не вийшло.

В останні роки він довів, що може досягати неймовірних успіхів з великими клубами за межами Німеччини. Думаю, двох думок бути не може: Тухель – один із найсильніших тренерів у Європі", – сказав Хайнер в інтерв'ю Sky Sport.

Раніше рішення звільнити Нагельсманна прокоментував Олівер Кан. Нагадаємо, що Томас Тухель офіційно замінив Юліана Нагельсманна.