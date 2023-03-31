Німець згадав неприємний епізод своєї тренерської кар'єри.
ТОМАС ТУХЕЛЬ, WITTERS
31 березня 2023, 17:55
Нинішній наставник Баварії Томас Тухель згадав,як восени минулого року його звільнили з Челсі.
"Це був шок. Зустріч з керівництвом Челсі тривала не більше трьох-п'яти хвилин о восьмій ранку. Ми всі думали, що ми на правильному шляху та маємо більше часу для створення.
Я знайшов новий виклик, я радий бути в Баварії", — сказав Тухель.
Нагадаємо, контракт спеціаліста з Баварією розрахований до літа 2025 року.
Раніше Олівер Кан прокоментував призначення Тухеля на посаду головного тренера Баварії.