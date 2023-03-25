Німеччина

Олівер Кан поділився своїми думками щодо призначення Томаса Тухеля на посаду наставника Баварії.

Голова правління Баварії Олівер Кан прокоментував призначення Томаса Тухеля на посаду головного тренера мюнхенського клубу, де він замінив Юліана Нагельсманна.

"Його якості вражають, про це говорить його кар'єра. Непросто вивести у фінал Ліги чемпіонів таку команду, як ПСЖ. Також він дуже успішно працював під час свого перебування у Челсі.

Його резюме дуже вражає. Крім того, за свою кар'єру він пройшов через великий особистісний розвиток.

Підсумовуючи, ми раді, що Томас Тухель став нашим новим головним тренером", — наводить слова Кана прес-служба клубу.

Нагадаємо, Тухель вивів ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів у 2020 році, а через рік разом з Челсі виграв головний єврокубковий турнір.