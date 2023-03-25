Олівер Кан поділився своїми думками щодо призначення Томаса Тухеля на посаду наставника Баварії.
ФК Баварія
25 березня 2023, 18:18
Голова правління Баварії Олівер Кан прокоментував призначення Томаса Тухеля на посаду головного тренера мюнхенського клубу, де він замінив Юліана Нагельсманна.
"Його якості вражають, про це говорить його кар'єра. Непросто вивести у фінал Ліги чемпіонів таку команду, як ПСЖ. Також він дуже успішно працював під час свого перебування у Челсі.
Його резюме дуже вражає. Крім того, за свою кар'єру він пройшов через великий особистісний розвиток.
Підсумовуючи, ми раді, що Томас Тухель став нашим новим головним тренером", — наводить слова Кана прес-служба клубу.
Нагадаємо, Тухель вивів ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів у 2020 році, а через рік разом з Челсі виграв головний єврокубковий турнір.