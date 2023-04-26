Німеччина

Хорват може продовжити кар'єру в Німеччині.

Півзахисник Челсі Матео Ковачич може змінити клубну прописку, інформує Bild.

За інформацією джерела, хорват потрапив до сфери інтересів Баварії. Очікується, що "Роттен" спробують підписати 28-річного гравця під час літнього трансферного вікна. Відзначається, що на трансфері хорвата наполягає головний тренер Томас Тухель. Нагадаємо, німецький фахівець працював з Ковачичем у Челсі.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті також хоче провернути трансфер хорвата.