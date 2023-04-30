Німеччина

Саша Штегеман розчарований своєю роботою на матчі між Бохумом та дортмундською Боруссією.

У матчі 30 туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія в гостях не змогла обіграти Бохум (1:1).

У середині другого тайму захисник Бохума Даніло Соарес у власному штрафному майданчику завалив форварда "джмелів" Каріма Адеємі.

Боруссія мала отримати пенальті, проте головний арбітр матчу Саша Штегеман не побачив порушення правил і продовжив гру, навіть не скориставшись системою відеоповторів ВАР.

Після матчу Німецький футбольний союз визнав помилку суддівської бригади, яка може коштувати Боруссії чемпіонства в Бундеслізі.

"Я дуже роздратований, почуваюся лайном. Вночі я дуже мало спав, мене самого така робота не влаштовує. Ви прокидаєтеся з поганими відчуттями, тому що злитесь через своє помилкове рішення.

Я переглядав цей момент з пенальті на Адеємі... На полі я його не побачив. Як суддя, я маю право вирішувати епізод на полі, не використовуючи без потреби відеопомічника", – наводить слова Штегемана Goal.com.

Після 30 ігор Боруссія Д набрала 61 очко та посідає перше місце у турнірній таблиці Бундесліги, випереджаючи Баварію на два бали, але мюнхенці мають гру в запасі.