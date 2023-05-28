Німеччина

Колишній функціонер прокоментував 11 поспіль чемпіонство Баварії.

Мюнхенська Баварія напередодні здобула титул чемпіонів Німеччини в 11 раз поспіль у надзвичайно видовищній заочній дуелі проти дортмундської Боруссії.

Боруссія Д — Майнц 2:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Однак ледь не найбільш обговорюваною подією після гри стала не сама перемога "Рекордмайстера" над Кельном на виїзді та відповідна невдача дортмундської Боруссії, а звільнення керівників мюнхенського проєкту Хасана Саліхаміджича та Олівера Кана.

Останньому, як з’ясувалось потім, навіть заборонили наближатись до команди під час святкування успіху.

"Неймовірно! Великий комплімент і вітання хлопцям! Я завжди казав, що так і буде! Потрібно завжди віддавати все до кінця і ніколи не здаватися. Я неймовірно пишаюсь вами та цим досягненням!

Я хотів би відсвяткувати з вами, хлопці, але, на жаль, я не можу бути з вами сьогодні, тому що клуб заборонив мені.

Я з нетерпінням чекаю наступного сезону. Ми не обмежимось тільки чемпіонським титулом у 12 раз поспіль! Нумо святкувати!"", — заявив колишній функціонер клубу.

Нагадаємо, що після гри також стало відомо, що Баварію залишить один із захисників.