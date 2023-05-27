Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 27 травня 2023 року, 16:30.

Дортмундська Боруссія у матчі останнього 34 туру німецької Бундесліги не змогла обіграти Майнц (2:2) та втратила чемпіонський титул.

Вже до 24 хвилини "джмелі" поступалися в рахунку 0:2 зусиллями Ганче-Ольсена та Онісіво. Однак у другому таймі команда Едіна Терзича змогла зрівняти рахунок завдяки голам у виконанні Геррейру та Зюле.

Незважаючи на камбек, Боруссія набрала однакову кількість очок із Баварією, але поступилася мюнхенському клубу за додатковими показниками. Для Баварії це був 11 поспіль чемпіонський титул у Бундеслізі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Д — Майнц у німецькій Бундеслізі-2022/23:

Боруссія Д — Майнц 2:2

Голи: Геррейру, 69, Зюле, 90+6 — Ганче-Ольсен, 15, Онісіво, 24

На 19-й хвилині Себастьян Алле (Боруссія Д) не забив пенальті (воротар).

Боруссія Д: Кобель — Вольф (Мукоко, 46), Зюле, Гуммельс, Р’єрсон (Модест, 80) — Джан — Геррейру, Брандт (Дюранвіль, 62) — Мален (Рейна, 63), Алле, Адеємі (Ройс, 40).



Майнц: Дамен — Ганче-Ольсен, Белль, Фернандес — Касі, Баррейро, Кор, Карікол — Штах (Баркок, 80), Сон (Інгвартсен, 66) — Онісіво (Мустафа, 90+1).



Попередження: Геррейру — Фернандес