Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 27 травня 2023 року, 16:30.

Баварія у матчі останнього 34 туру німецької Бундесліги обіграла Кельн із рахунком 2:1.

Перемогу команді Томаса Тухеля забезпечили забиті м'ячі у виконанні Комана та Мусіали. У "козлів" єдиний м'яч забив Любічич, який реалізував пенальті.

Завдяки цій перемозі та нічийному результату в паралельному матчі між Боруссією Д та Майнцем (2:2), Баварія в 11 раз поспіль здобула чемпіонський титул, випередивши "джмелів" за додатковими показниками.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кельн — Баварія у німецькій Бундеслізі-2022/23:

Кельн — Баварія 1:2

Голи: Любічич, 82 — Коман, 8, Мусіала, 89



Кельн: Швебе — Шмітц (Гусейнбашич, 62), Гюберс, Шабо, Гектор — Скірі, Мартель — Любічич (Педерсен, 82), Кайнц (Шиндлер, 62), Майна (Лемперле, 82) — Зельке (Тільманн, 62).



Баварія: Зоммер — Павар, де Лігт, Упамекано, Мазрауї (Тель, 85) — Кімміх, Гравенберх (Горецка, 71, Мусіала, 84) — Гнабрі, Сане, Коман (Шупо-Мотінг, 70) — Мюллер (Канселу, 62).



Попередження: Любічич, Тільманн.