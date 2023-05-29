Німеччина

Півзахисник може перебратись в німецький чемпіонат.

Деклан Райс проводить вже не перший стабільно якісний сезон у складі Вест Гема, тому є в списку інтересів багатьох клубів.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, головний тренер Баварії Томас Тухель телефонував футболісту, щоб дізнатись, чи готовий той приєднатись до мюнхенців.

Стверджується, що розмова сторін пройшла доволі вдало, а гравець готовий перебратись в Баварію вже цього літа.

У поточному сезоні Райс забив чотири голи й віддав чотири результативні передачі у 46 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал спробує зробити пропозицію щодо Райса наприкінці сезону.