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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 27 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 27 травня:

Завдяки перемозі Інтера над Аталантою в італійській Серії A чемпіон України, якого ще потрібно визначити, може розраховувати на місце в Лізі чемпіонів УЄФА.

Мюнхенська Баварія в справжньому футбольному трилері виграла чемпіонат Німеччини.

Тим часом у Франції національна кампанія завершилась перемогою Парі Сен-Жермен.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.