Дивіться відео найкращих моментів стикового матчу Бундесліги, що відбувся 1 червня 2023 року, 21:45.
Штутгарт - Гамбург, Getty Images
02 червня 2023, 07:15
У першому стиковому матчі у боротьбі за право виступати у німецькій Бундеслізі у наступному сезоні Штутгарт розібрався з Гамбургом (3:0).
Перемогу "швабам" принесли забиті м'ячі у виконанні Мавропаноса, Вагномана та Гірассі.
Також зазначимо, що з 69 хвилин гості грали в меншості після вилучення Сухонена, який отримав пряму червону картку.
Гра у відповідь пройде 5 червня.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Штутгарт — Гамбург:
Штутгарт – Гамбург 3:0
Голи: Мавропанос, 1, Вагноман, 51, Гірассі, 54.
Штутгарт: Мюллер – Мавропанос, Антон, Іто – Вагноман, Ендо, Каразор (Нарті, 84), Соса – Діаш, Мійо (Еглофф, 84), Фюріх (Томаш, 68) – Гірассі (Пфайффер, 68).
Гамбург: Фернандеш – Гаєр, Давід, Шонлау, Мухайм – Кіттель, Мефферт, Рейс (Сухонен, 60) – Джатта, Глатцель, Домпе (Кенігсдерффер, 65).
Попередження: Каразор — Рейс, Кенігсдерффер.
Вилучення: Сухонен, 69 (пряма червона).