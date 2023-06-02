Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів стикового матчу Бундесліги, що відбувся 1 червня 2023 року, 21:45.

У першому стиковому матчі у боротьбі за право виступати у німецькій Бундеслізі у наступному сезоні Штутгарт розібрався з Гамбургом (3:0).

Перемогу "швабам" принесли забиті м'ячі у виконанні Мавропаноса, Вагномана та Гірассі.

Також зазначимо, що з 69 хвилин гості грали в меншості після вилучення Сухонена, який отримав пряму червону картку.

Гра у відповідь пройде 5 червня.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Штутгарт — Гамбург:

Штутгарт – Гамбург 3:0

Голи: Мавропанос, 1, Вагноман, 51, Гірассі, 54.

Штутгарт: Мюллер – Мавропанос, Антон, Іто – Вагноман, Ендо, Каразор (Нарті, 84), Соса – Діаш, Мійо (Еглофф, 84), Фюріх (Томаш, 68) – Гірассі (Пфайффер, 68).

Гамбург: Фернандеш – Гаєр, Давід, Шонлау, Мухайм – Кіттель, Мефферт, Рейс (Сухонен, 60) – Джатта, Глатцель, Домпе (Кенігсдерффер, 65).

Попередження: Каразор — Рейс, Кенігсдерффер.

Вилучення: Сухонен, 69 (пряма червона).