Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Початок заходу запланований на 18:30 за київським часом.

Сьогодні, 15 червня, відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Сергія Реброва напередодні матчу відбірного циклу Євро-2024 проти Північної Македонії.

Захід у Скоп'є, де пройде матч відбору Євро-2024, розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Також зазначимо, що на прес-конференції буде присутній один із гравців національної команди.

Нагадаємо, матч Північна Македонія – Україна відбудеться завтра, 16 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.