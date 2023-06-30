Німеччина

Обидва захиснику продовжать кар'єру в іншому місці.

Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про завершення співпраці з двома захисниками — Жоау Канселу та Дейлі Бліндом.

Португальський футболіст виступав за мюнхенців на правах орендної угоди з Манчестер Сіті, проте в клубі вирішили не активувати опцію викупу.

У нідерландця, своєю чергою, завершився контракт. Він встиг зіграти за Баварію лише п'ять матчів. На рахунку Канселу ж 21 матч, в яких він забив гол та віддав шість асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дейлі Блінд може стати одноклубником Віктора Цигакнова в Жироні.