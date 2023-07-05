Сума трансферу 30-річного німця становила близько 10 мільйонів євро.
Йонас Гофманн, ФК Баєр
05 липня 2023, 20:35
Вінгер менхенгладбахської Боруссії Йонас Гофманн став гравцем Баєра. Про це повідомляє прес-служба "аптекарів".
Угода з 30-річним німцем розрахована до літа 2027 року. Сума трансферу становила 10 мільйонів євро.
У складі леверкузенського клубу футболіст виступатиме під сьомим номером.
Минулого сезону Гофманн провів 33 матчі, в яких забив 14 голів та віддав 12 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Джака близький до переходу в Баєр.