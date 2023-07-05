Німеччина

Сума трансферу 30-річного німця становила близько 10 мільйонів євро.

Вінгер менхенгладбахської Боруссії Йонас Гофманн став гравцем Баєра. Про це повідомляє прес-служба "аптекарів".

Угода з 30-річним німцем розрахована до літа 2027 року. Сума трансферу становила 10 мільйонів євро.

У складі леверкузенського клубу футболіст виступатиме під сьомим номером.

Минулого сезону Гофманн провів 33 матчі, в яких забив 14 голів та віддав 12 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Джака близький до переходу в Баєр.