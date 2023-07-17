Італія

Наставник висловився після історичної звитяги.

Головний тренер збірної Італії Альберто Болліні прокоментував перемогу своєї команди на Євро-2023.

"Це фантастика! Ми виграли в Іспанії, а тепер перемогли Португалію. Італія справедливо стала чемпіоном, бо ми 40 хвилин грали у феноменальний футбол. Крім того, у нас хороша організація, фантастичний колектив та велике серце.

На нас чекає блискуче майбутнє. Вся наша федерація заслуговує на це. Італійський футбол заслуговує на це. Ми наочно показали, що трапляється, коли збірна Італії добре організована та може з гордістю носити синю майку. Ми можемо досягати неймовірних результатів", – сказав головний тренер юніорської збірної Італії в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, у фінальному поєдинку італійці здолали Португалію — 1:0.