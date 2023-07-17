Іспанець в захваті від нового виклику у своїй кар'єрі.
Серхіо Бускетс, Інтер Маямі
17 липня 2023, 10:57
Новачок Інтер Маямі Серхіо Бускетс прокоментував свій прихід в американський клуб.
"Це особлива можливість, якою я дуже радий скористатися. Я з нетерпінням чекаю на наступний крок у кар'єрі у складі Інтер Маямі.
Клуб справив на мене велике враження, коли я приїхав сюди з Барселоною минулого року, і тепер я готовий з радістю сам його представляти.
Мені не терпиться допомогти цьому амбітному клубу досягти успіху, якого він прагне", – заявив Серхіо.
Нагадаємо, раніше Інтер Маямі також презентував Ліонеля Мессі в якості свого нового гравця, який за сумісництвом ще й став одноклубником українського захисника Сергія Кривцова.