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Іспанець в захваті від нового виклику у своїй кар'єрі.

Новачок Інтер Маямі Серхіо Бускетс прокоментував свій прихід в американський клуб.

"Це особлива можливість, якою я дуже радий скористатися. Я з нетерпінням чекаю на наступний крок у кар'єрі у складі Інтер Маямі.

Клуб справив на мене велике враження, коли я приїхав сюди з Барселоною минулого року, і тепер я готовий з радістю сам його представляти.

Мені не терпиться допомогти цьому амбітному клубу досягти успіху, якого він прагне", – заявив Серхіо.

Нагадаємо, раніше Інтер Маямі також презентував Ліонеля Мессі в якості свого нового гравця, який за сумісництвом ще й став одноклубником українського захисника Сергія Кривцова.