20-річний форвард продовжить кар'єру у Бундеслізі.
Давід Фофана, ФК Уніон Берлін
11 липня 2023, 11:59
Нападник Челсі Давід Фофана підписав контракт із берлінським Уніоном. Про це повідомляє прес-служба "синіх".
Орендна угода з 20-річним івуарійцем розрахована до кінця сезону.
Фофана перебрався до Челсі в січні з Мольде, після чого дебютував у складі "синіх" у матчі проти Манчестер Сіті у Кубку Англії. На його рахунку чотири проведені матчі, в яких він відіграв 112 хвилин.
Зазначимо, що наступного сезону Уніон дебютує в Лізі чемпіонів.