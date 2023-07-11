Німеччина

20-річний форвард продовжить кар'єру у Бундеслізі.

Нападник Челсі Давід Фофана підписав контракт із берлінським Уніоном. Про це повідомляє прес-служба "синіх".

Орендна угода з 20-річним івуарійцем розрахована до кінця сезону.

Фофана перебрався до Челсі в січні з Мольде, після чого дебютував у складі "синіх" у матчі проти Манчестер Сіті у Кубку Англії. На його рахунку чотири проведені матчі, в яких він відіграв 112 хвилин.

Зазначимо, що наступного сезону Уніон дебютує в Лізі чемпіонів.