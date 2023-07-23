Німеччина

Угода з 22-річним нігерійцем розрахована до літа 2028 року.

Баєр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Юніона Віктором Боніфасом.

Угода з 22-річним нігерійцем розрахована до літа 2028 року. У складі "аптекарів" футболіст виступатиме під 22 номером.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 20 мільйонів євро, а ще 7,5 млн євро передбачено у якості бонусів. Також бельгійська команда отримає 15% від суми майбутнього продажу гравця.

Минулого сезону Боніфас провів 54 матчі, в яких забив 22 голи та віддав 12 результативних передач.