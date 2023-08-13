Німеччина

Півзахисник Баварії прокоментував поразку в матчі за Суперкубок Німеччини.

Мюнхенська Баварія напередодні зазнала нищівної поразки від РБ Лейпциг у матчі за Суперкубок Німеччини на рідній Альянц Арені.

Баварія — РБ Лейпциг 0:3 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх прокоментував побачене на футбольному полі.

"Ми дуже погано розпочали гру й пропустили ще до завершення п’ятої хвилини. Лейпциг був дуже ефективним в атаці, і ми мали великі проблеми із захистом під час стандартних положень.

Подібне вже траплялось у випадку з товариським матчем проти Ліверпуля. Ми також пропустили з пенальті, як і минулого сезону, що, звичайно, не додає приводів для оптимізму.

Лейпциг сидів глибоко, вони не дуже тиснули на нас. Ми повинні були знайти правильний баланс між терпінням і ризиком. У нас були хороші моменти для Матіса Теля та Сержа Гнабрі, але не змогли забити. Ми все ще робимо багато помилок, тому треба виконати ще багато роботи з підготовки.

Я переконаний, що ми правильно відреагуємо в матчі чемпіонату в п'ятницю.

Щодо дебютного матчу Гаррі Кейна, то я думаю, що він сьогодні не спав десь до 3-4 ранку. Напевно, якщо він поспить трохи довше, то він нам дуже допоможе.

Звичайно, ми очікуємо від нього голів, бо він — визнаний бомбардир, упізнавана людина, яка точно заб’є дуже багато та допоможе цим команді.

Минулого сезону було дуже гірко, що Шупо-Мотінг отримав травму. Я вважаю, що дуже важливо мати якісного нападника попереду. У нас зараз є 3 дуже хороших нападника. Тель також заб’є багато голів, тому я думаю, що ми дуже добре зібрані перед початком чемпіонату.

Я вже грав проти Гаррі Кейна багато разів, це не завжди було приємно. Він забив нам кілька голів, тож я сподіваюся, що тепер він заб’є за нас кілька переможних голів", — заявив німецький виконавець.

У першому турі нового сезону мюнхенська Баварія гратиме проти бременського Вердера на полі суперників.