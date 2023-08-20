Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 19 серпня 2023 року, 19:30.
Боруссія Дортмунд — Кельн, Getty Images
20 серпня 2023, 11:40
Дортмундська Боруссія у матчі стартового туру німецької Бундесліги на своєму полі мінімально обіграла Кельн з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний м'яч був забитий за дві хвилини до кінця основного часу матчу, коли на 88 хвилині результативним ударом відзначився Мален.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Д — Кельн у 1 турі німецької Бундесліги-2023/24:
Боруссія Дортмунд — Кельн 1:0
Гол: Мален, 88.
Боруссія Д: Кобель – Рюерсон (Азар, 84), Зюле, Гуммельс, Бенсебайні (Вольф, 84) – Забітцер, Джан (Нмеча, 59) – Мален, Ройс (Адеємі, 70), Брандт – Алер (Мукоко, 59).
Кельн: Швабе – Шмітц, Гюберс, Шабо, Пакярада – Любичич, Мартель – Картенсен, Кайнц (Олесен, 66), Вальдшмідт (Фінкграфе, 66) – Зельке (Адамян, 52).