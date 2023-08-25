Німеччина

Футболіст зазнав пошкодження на тренуванні.

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. 20-річний німець отримав ушкодження під час тренувального процесу.

Як повідомляє Bild, через пошкодження Джамал не зможе вийти на поле у ​​найближчі три тижні. У медичного штабу Баварії є сумніви, що Мусіала встигне повністю відновитися до вересневих матчів збірної Німеччини. Півзахисник повернеться лише після паузи на матчі збірних.

Свій наступний матч Баварія проведе проти Аугсбурга у другому турі німецької Бундесліги. Гра відбудеться 27 серпня, о 18:30 за київським часом.