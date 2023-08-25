Іспанія

Німець залишиться в Іспанії ще на 5 років.

Барселона на своєму офіційному сайті повідомила про продовження контракту з голкіпером Марком-Андре тер Штегеном.

Угода розрахована до 30 червня 2028 року. В контракті прописана клаусула розміром 500 мільйонів євро.

𝐓𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐄𝐆𝐄𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟖 pic.twitter.com/hzvoG9XpWK — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2023

Тер Штеген прийшов у клуб у травні 2014 року з менхенгладбаської Боруссії. За 9 років у клубі він виграв 5 чемпіонських титулів, 5 Кубків Іспанії, 1 Лігу чемпіонів, 3 Суперкубки Іспанії, 1 Суперкубок Європи та 1 Клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марк-Андре тер Штеген отримав посаду другого капітана в Барселоні.