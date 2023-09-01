Німеччина

36-річний італієць виступатиме під 23 номером.

Берлінський Уніон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із колишнім захисником Ювентуса Леонардо Бонуччі.

Деталі угоди з 36-річним італійцем не розголошуються, але зазначається, що він виступатиме під 23 номером.

За інформацією джерела, контракт розрахований на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Бонуччі провів 26 матчів у складі "старої синьйори", в яких забив два м'ячі.