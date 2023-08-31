Німеччина

Берлінці посилюються перед дебютним виступом у Лізі чемпіонів.

Щодо переходу Леонардо Бонуччі до Уніона було досягнуто усної домовленості, пише журналіст Фабріціо Романо.

36-річний екскапітан Ювентуса близький до повноцінного трансферу. Він відправиться до Берліна пізніше сьогодні, 31 серпня, якщо все піде за планом.

Контракт буде розрахований до червня 2024 року. Обговорюється варіант включення опції про подовження ще на сезон.

У минулому сезоні Бонуччі провів 26 матчів в усіх турнірах за Ювентус, забив 2 голи та отримав 3 жовті картки. Порталом transfermarkt він оцінюється у 1,5 мільйони євро.

Раніше повідомлялось про інтерес до італійця з боку Лаціо, а сам він заявляв, що цей сезон стане для нього останнім.