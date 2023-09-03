Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 2 вересня 2023 року, 19:30.

У поєдинку третього туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія в гостях обіграла менхенгладбахську Борусію (2:1).

Господарі поля відкрили рахунок на 30 хвилині, коли влучним ударом відзначився Ітакура. Проте команда Томаса Тухеля взялася за справу в середині другого тайму, коли на 58 хвилині рахунок зрівняв Сане, а потім на 87 хвилині перемогу приніс Тель, який вийшов на заміну кількома хвилинами раніше.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Менхенгладбах – Баварія в 3 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Боруссія Менхенгладбах – Баварія 1:2

Голи: Ітакура 30 – Сане 58, Тель 87.

Боруссія М: Ніколас — Скаллі (Ельведі, 83), Фрідріх, Ітакура, Вебер (Ульріх, 74) — Нгуму (Янчке, 74), Райц, Вайгль, Нойгаус, Плеа (Онора, 83) — Чванчара (Пефок, 59).

Баварія: Ульрайх – Мазрауї (Лаймер, 46), Упамекано, Кім, Девіс – Кімміх, Горецка (Тель, 81) – Сане, Мюллер (Шупо-Мотінг, 69), Коман (Гнабрі, 69) – Кейн.

Попередження: ... — Мазрауї, Коман.