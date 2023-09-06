Німеччина

Сума трансферу 24-річного поляка становила 13,5 мільйонів євро.

Вольфсбург на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із воротарем Копенгагена Камілем Грабарою.

Сума трансферу 24-річного поляка становила 13,5 мільйонів євро. 20% від цієї суми належать Ліверпулю – попередньому клубу футболіста.

При цьому наголошується, що контракт почне діяти влітку 2024 року, але "вовки" мають право підписати угоду взимку.

Цього сезону Грабара провів 12 матчів, з яких п'ять на нуль при 14 пропущених м'ячах.