Німеччина

Для німецького клубу це третій найдорожчий трансфер в історії.

Вольфсбург на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Ренна Ловро Маєром.

Угода з 25-річним хорватом розрахована до літа 2028 року. Фінансові умови угоди з футболістом не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 30 мільйонів євро. Ще 5 млн євро передбачено у якості бонусів.

Для Вольфсбурга це третій найдорожчий трансфер в історії клубу. Більше "вовки" заплатили за Андре Шюррле (32 млн) та Юліана Дракслера (43).

Минулого сезону Маєр провів 42 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав сім асистів. Також він провів ще одну гру цього сезону.