Німеччина

Наставник мерсисайдців не залишить свою посаду.

Агент наставника Ліверпуля Юргена Клоппа Марк Косицьке заявив, що тренер не очолить збірну Німеччини.

"У Юргена довгостроковий контракт із Ліверпулем. Він недоступний для посади головного тренера збірної", – сказав агент.

Нагадаємо, нещодавно Фліка звільнили з посади тренера Німеччини. Раніше повідомлялося, що Нагельсманн — фаворит на посаду головного тренера збірної Німеччини.

Тим часом Німеччина без головного тренера здолала Францію в товариському матчі.