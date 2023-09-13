Наставник мерсисайдців не залишить свою посаду.
ЮРГЕН КЛОПП, GETTY IMAGES
13 вересня 2023, 11:58
Агент наставника Ліверпуля Юргена Клоппа Марк Косицьке заявив, що тренер не очолить збірну Німеччини.
"У Юргена довгостроковий контракт із Ліверпулем. Він недоступний для посади головного тренера збірної", – сказав агент.
Нагадаємо, нещодавно Фліка звільнили з посади тренера Німеччини. Раніше повідомлялося, що Нагельсманн — фаворит на посаду головного тренера збірної Німеччини.
Тим часом Німеччина без головного тренера здолала Францію в товариському матчі.