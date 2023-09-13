Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Друга перемога "альбіселесте" в кваліфікації до мундіалю-2026.

Збірна Аргентини напередодні пізно вночі за європейським часом брала участь у гостьовому матчі проти Болівії в рамках другого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Ця зустріч відбувалась на одному з найскладніших для гри в футбол стадіонів світу, Естадіо Ернандо Сілес у вискогірному Ла-Пасі, тому господарі мали певну перевагу в акліматизації над суперниками.

Аж допоки в їхньому складі за грубий фол не було вилучено за грубий фол півзахисника Роберто Фернандеса, тоді як незадовго до цього гості відкрили рахунок зусиллями Енцо Фернандеса.

А вже невдовзі Ніколас Тальяфіко подвоїв перевагу Аргентини, тож питання визначення переможця зникло з порядку денного.

Під завісу гри Ніколас Гонсалес довершив перемогу команди Ліонеля Скалоні третім м’ячем, а головна зірка, Ліонель Мессі, так і не з’явився на футбольному полі з лави для запасних.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Болівія — Аргентина в 2 турі відбору на чемпіонат світу-2026:

Болівія — Аргентина 0:3

Голи: Фернандес, 31, Тальяфіко, 42, Гонсалес, 83

Болівія: Віскарра — Бехарано, Кінтерос, Хусіно (Акін, 46), Сагредо (Альгараньяс, 73), Фернандес — Вільяміль (Вільярроель, 26), Урсіно (Куельяр, 46), Арраскаїта (Сауседо, 62) — Абрего, Морено.

Аргентина: Мартінес — Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко — Де Пауль (паласіос, 76), Макаллістер (Паредес, 85), Фернандес (Корреа, 87) — Ді Марія, Альварес (Мартінес, 85), Гонсалес (Гарначо, 85).

Попередження: Фернандес, Вільяміль, Кінтерос, Альгараньяс.

На 39 хвилині було вилучено Роберто Фернандеса (Болівія) (грубий фол).