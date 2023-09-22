Ліга конференцій

Хейн Ванхазебрук поділився враженнями від поєдинку проти Зорі.

Головний тренер бельгійського Гента Хейн Ванхазебрук прокоментував нічийний результат у матчі стартового туру групового етапу Ліги конференцій проти луганської Зорі (1:1).

"З самого початку все пішло не так. Ми не були різкими, а гра затягувалась, і наші флангові захисники не могли прорватися вперед. Деякі гравці просто не брали на себе ініціативу і віддавали м'яч комусь іншому. Завжди одні й самі гравці створювали моменти, але не виходило.

Деколи це була неприваблива гра. Повільний футбол. Неймовірно повільний. Можна було спробувати зайти з флангів, але це б нічого не змінило.

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Не можна сказати, що Зоря провела гарну гру. Але це нелогічно. Вони так давно не розпочинали. Я здебільшого дивлюся на своїх гравців. Фадіге та Геркенсу було важко, але їх насправді не обслуговували передачами. Я радий за Уго, що він забив. Він дуже завзято працював задля цього.

Гол Зорі? Його ніколи не можна було пропускати. Деякі гравці були надто розслабленими. Те, що ти перший у Бельгії, не означає, що ти можеш просто обіграти кожну команду. Дехто ще не усвідомлює цього. Єдиний, хто зрозумів — це Свен Кумс — він був прикладом", — наводить слова Ванхазебрука HLN.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Гент.