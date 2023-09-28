Крім нього, клуб розглядає ще чотирьох фахівців.
Фелікс Магат, Getty Images
28 вересня 2023, 20:38
Колишній головний тренер Баварії та Фулгема Фелікс Магат незабаром може очолити Шальке. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, 70-річний німець претендує на місце, яке нещодавно звільнив Томас Райс.
Крім Магата на вакантну посаду розглядаються ще четверо фахівців – Сандро Шварц, Роберт Клаус, Франко Фода та Штефан Кунц.
Також зазначимо, що Магат вже очолював Шальке у період з 2009 по 2011 рік, після чого деякий час працював спортивним директором клубу.
Наразі Шальке набрав сім очок після семи ігор та посідає 16 місце у турнірній таблиці другої Бундесліги.