Німеччина

Минула команда Карела Герартса викликала фурор у Бельгії.

Шальке на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера Карела Герартса.

Угода з 41-річним бельгійським фахівцем розрахована до літа 2025 року.

Лише минулого року Герартс розпочав самостійну роботу, очоливши Юніон Сент-Жилуаз. Під його керівництвом бельгійська команда здобула бронзові медалі чемпіонату, за що був визнаний найкращим тренером сезону.

Минулого літа Юніон хотів продовжити контракт із Карелом, але сторони не змогли домовитися про умови нової угоди.

Після дев'яти турів Шальке посідає 16 місце у турнірній таблиці Другої Бундесліги.