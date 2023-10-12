Німеччина

Стали відомі терміни відновлення захисника мюнхенського клубу.

Центральний захисник Баварії Дайо Упамекано не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах Бундесліги та Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Sky Sports.

Нещодавно мюнхенський клуб підтвердив, що 24-річний француз зазнав травми у матчі сьомого туру Бундесліги проти Фрайбурга (3:0), проте не називав терміни його відновлення.

За інформацією джерела, футболіст пропустить близько 4-6 тижнів.

Також через це Дайо пропустить найближчі матчі збірної Франції.

Нинішнього сезону Упамекано провів десять матчів.