Стали відомі терміни відновлення захисника мюнхенського клубу.
Дайо Упамекано, Getty Images
12 жовтня 2023, 19:20
Центральний захисник Баварії Дайо Упамекано не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах Бундесліги та Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Sky Sports.
Нещодавно мюнхенський клуб підтвердив, що 24-річний француз зазнав травми у матчі сьомого туру Бундесліги проти Фрайбурга (3:0), проте не називав терміни його відновлення.
За інформацією джерела, футболіст пропустить близько 4-6 тижнів.
Також через це Дайо пропустить найближчі матчі збірної Франції.
Нинішнього сезону Упамекано провів десять матчів.