Німеччина

Все через підтримку Палестини?

Правий захисник мюнхенської Баварії Нуссаїр Мазрауї, сьогодні не тренувався з командою. Про це повідомляє твіттер інсайдера Фабріцио Романо.

Поки що невідомо, чому був відсутній марроканець. Вчора футболіст провів зустріч із керівництвом Баварії, на якій сторони обмінялися позиціями щодо останніх подій. Можливо саме через цю зустріч, Мазрауї і був відсутній на ранковому тренуванні команди.

Раніше, захисник Баварії підтримав Палестину, що не дуже сподобалося його клубу.

У цьому сезоні, Нуссаїр Мазрауї відіграв за "ротен" дев'ять матчів та відзначився двома гольовими передачами.