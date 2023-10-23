Німеччина

Півзахисник вибув через травму.

Баварія в рамках поєдинку восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини грала на виїзді проти Майнца та здобула перемогу з рахунком 3:1.

З гірким присмаком ця зустріч пройшла для Леона Горецки, який отримав пошкодження наприкінці гри та покинув поле.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, в півзахисника виявили перелом п'ясткової кістки.

Стверджується, що Леон Горецка хоче встигнути відновитись до матчу проти Боруссії Д, що відбудеться 4 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мюллер встановив новий рекорд Бундесліги за кількістю перемог.