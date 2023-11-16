Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник дав свій коментар.

Георгій Судаков розповів, які футболісти зі збірної Італії йому імпонують, а також про головне завдання національної команди.

"Гра півзахисників: Дзаніоло, Барелли, Локателлі. Італія — дуже сильна команда, вони діючі чемпіони Європи, я дуже поважаю їх. Але ми будемо боротися за перемогу і докладемо всіх зусиль.

Наша мрія — перемогти Італію та потрапити на Євро. Звичайно, це друга мрія після настання миру", — наводить слова Судакова La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада о 21:45 за київським часом.