Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Челсі прокоментував дебютний виклик до лав команди Гарета Саутгейта.

На листопадову міжнародну павзу центральний півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер отримав свій перший у кар’єрі виклик до лав національної збірної Англії, якій залишається просто завершити відбірковий цикл до чемпіонату Європи-2024 з квитком на першість у Німеччині в кишені.

Перед потенційним дебютом 21-річний виконавець прокоментував свій настрій перед важливою подією в житті.

"Я — гравець, який завжди прагне мати м'яч будь-де на футбольному полі. Коли під час останнього матчу проти Манчестер Сіті я побачив, що суддя призначив пенальті, я подумав про себе: "Настав мій час".

Я підійшов до Рахіма Стерлінга, сказав, що хочу пробити, а він такий: "Добре". Ось і домовились. Це був просто робочий момент.

Чи нервував я тоді? Не знаю. Чесно кажучи, не дуже. Я відчував, що перегляд VAR тривав деякий час. Тож я встиг поміркувати й про свій старий клуб, і про щось інше, але після цього якось переймався.

Святкування? Слухайте, я провів 15 років у Сіті. Я просто не можу після цього забити в їхні ворота та почати святкування таким чином, як би я святкував гол на 90+5 хвилині в будь-якому іншому матчі. Це було б просто кричущим виявом неповаги до цього клуба. Тому я просто знизав плечима. Чому так? Не знаю, захотілось.

Виклик до збірної Англії? А, так це мої преміальні за той гол! Жартую. Я отримав повідомлення одразу після матчу. Мій телефон ледь не розірвало тоді, адже вболівальники Сіті — мої друзі, сім'я також хотіла привітати й усе таке. Але потім я побачив це запрошення та спочатку не повірив — довелось прочитати ще раз.

І справді, це — воно. Я одразу ж зателефонував батькові, а він тоді був поряд із мамою, тож я розповів їм обом одразу.

Життя в Лондоні? Трафік — це мене найбільш дратує. А все інше — подобається. Тут більш тепло, аніж у Манчестері.

Це був великий крок для мене. Я ніколи не виїжджав за межі Манчестера в якості гравця, навіть до оренди, тож переїхати самостійно було дуже великим кроком. Коли я вперше приїхав до міста, було важко. Я зупинився в готелі, але зараз я все ж таки нормально влаштувався.

Трансфер до Челсі виявився спонтанним. Я думав про це кілька днів, кожну хвилину. Я не знав, що робити. Це було дуже важке рішення.

А потім я подумав, що для моєї кар'єри я повинен йти далі й отримувати регулярний ігровий час. Конкуренція в Сіті — це гравці шаленого рівня, які вже були там, а тут ще й гравці, яких вони збирались спробувати підписати в останній день. Тому я не був упевнений у тому, що треба залишитись.

А потім я подивився на варіанти. Челсі? О, якщо я піду туди й знатиму, чим можу допомогти, то в мене буде шанс грати. На щастя, так і сталось.

Той момент із гравцями Сіті? Та це був просто жарт. Нічого не чув образливого у відповідь від хлопців. А Ерлінгу це взагалі здалось досить смішним. Щоправда, я не думаю, що так само було й для інших", — заявив англійський виконавець.

Збірна Англії зіграє вдома проти Мальти (17 листопада) та в гостях проти Північної Македонії (20 листопада).