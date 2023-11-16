Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Центр поля команди Дідьє Дешама таким чином залишиться збалансованим.

Центральний півзахисник збірної Франції та мадридського Реала Едуардо Камавінга напередодні зазнав пошкодження під час тренувального заняття в таборі "Les Bleus" у наслідок чого був змушений повернутись до розташування клубу.

І хоча лікарі національної команди здійснили необхідні медичні обстеження та не виявили серйозних пошкоджень у 21-річного футболіста, "бланкос" усе одно наполягали на тому, аби їхній гравець пройшов більш ґрунтовні досліди та провів період відновлення саме в Мадридрі.

Що ж до Дешама, то йому довелось ухвалити кадрове рішення та замінити травмованого Камавінгу на іншого центрального півзахисника — Кефрена Тюрама з Ніцци.

Нагадаємо, що під час літнього трансферного вікна за 22-річним футболістом полювали туринський Ювентус, мюнхенська Баварія та англійський Ліверпуль.

У цьому сезоні Тюрам відіграв 10 матчів (731 хвилину).

Під час листопадової міжнародної павзи збірна Франції зіграє вдома проти Гібралтара (18 листопада) та на виїзді проти Греції (21 листопада), тоді як уже здобула перепустку на Євро-2024.