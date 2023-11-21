Німеччина

Австрійський футболіст вилікувався від раку.

Менхенгладбаська Боруссія на своїй сторінці в мережі Х повідомила, що захисник команди Штефан Лайнер поборов рак.

Влітку у гравця діагностували рак лімфатичних вузлів. Кілька місяців тривала боротьба з хворобою. І нарешті пресслужба "жеребців" повідомила, що австрієць повертається до тренувального процесу.

"Штефан Лайнер повертається до тренувань. Правий захисник, у якого в липні діагностували рак лімфатичних вузлів, успішно завершив терапію протягом останніх кількох місяців", — йдеться у повідомленні клубу.

Футболіст також поділився своїми емоціями після тривалого лікування.

"Я дуже радий, що знову можу повністю сконцентруватися на футболі та тренуватися з командою. Останні кілька місяців стали великим випробуванням. Я дуже вдячний за те, що за цей час отримав таку підтримку від сім'ї, друзів, клубу та вболівальників. Все це додало мені сили. Я хотів би особливо подякувати моїй дружині та лікарю", – сказав Штефан.

За минулий футбольний рік Лайнер відіграв 18 матчів.