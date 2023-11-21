Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Габріеле Гравіна поділився своїми думками після виходу збірної Італії на Євро-2024.

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна прокоментував вихід національної команди на чемпіонат Європи після нічийного результату у відбірному матчі Євро-2024 проти України (0:0).

"Ми дали обіцянку італійському народу вилікувати деякі зі спортивних ран, і дотрималися свого слова.

Багато чого змінилося з приходом Спаллетті. Повернувся ентузіазм і бажання знову стати особливою командою. Зі своїм спокоєм та гарним настроєм Спаллетті повернув форму та характер цій команді.

Збірна Італії продемонструвала сильний дух проти України. Ми побачили команду, яка домінувала в матчі, окрім страждань на останніх хвилинах.

Ми пройшли кваліфікацію і вийшли туди, де повинні бути. Дякую Спаллетті та хлопцям", — наводить слова Гравіни Football-Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.