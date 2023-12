В центральному матчі 15-го туру Ла Ліги Барселона мінімально здолала Атлетіко з рахунком 1:0. Єдиний гол в матчі забив Жоау Феліш, який орендований Барселоною в Атлетіко. Як буває часто в матчах між цими командами, не обійшлося без сутичок.

Під час матчу виникла сутичка між Жоау Фелішем та захисником мадридців Хосе Хіменесом. Ексодноклубники поспілкувались на підвищених тонах.



Хіменес: Хочеш битися чи що?



Феліш: Ти вдарив мене, ти вдарив мене.



Хіменес: Так, так хочеш битися?

Після цього втрутився капітан Атлетіко Коке, який сказав Хіменесу: Він просто намагається спровокувати тебе на другу жовту. Заспокойся.

