Німеччина

Відома дата перенесеного поєдинку.

Матч Бундесліги Баварія — Уніон мав відбутися минулими вихідними, проте у зв'язку з потужним снігопадом в Мюнхені організатори вирішили перенести гру.

На офіційному сайті Бундесліги повідомляється, що гра відбудеться 24 січня. Початок поєдинку – о 21:30 (за Києвом).

Нагадаємо, після 12 матчів Баварія має 32 очки та посідає друге місце, Уніон набрав 7 очок та розташувався на самому дні турнірної таблиці.

Раніше повідомлялось, що Баварія запланувала трансфер Вірца у 2025 році.