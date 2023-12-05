Англія

Клуб озвучив причину недопуску представників ЗМІ.

Сьогодні відбудеться пресконференція головного тренера МЮ Еріка тен Гага перед матчем з Челсі в рамках АПЛ. Поєдинок відбудеться завтра, 6 грудня, початок о 22:15.

Інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що клуб не допустив на пресконференцію 4 журналістів, які напередодні розповсюдили інсайди, що нібито тен Хаг втратив підтримку майже половини роздягальні Манчестер Юнайтед.

Мова про журналіста Sky Sports Каве Солекола, журналіста Manchester Evening News Самьюела Лакхерста, який спеціалізується на новинах про Ман Юнайтед, журналіста The Mirror Девіда Макдоннела та Роба Доусона з ESPN.

Юнайтед підтвердив, що "здійснив дії проти кількох медіа, але не за публікацію текстів, які не подобаються клубу, а за те, що вони зробили це, не зв'язавшись із МЮ і не давши клубу можливість прокоментувати ці публікації, заперечити їм чи внести необхідний контекст".

"Ми вважаємо, що це важливі моменти, які необхідно захищати. Сподіваємося, що це знову запустить нашу роботу і змінить те, як ми працюємо разом", – сказали в клубі.

Нагадаємо, що тен Гаг очолює Манчестер Юнайтед із літа минулого року.