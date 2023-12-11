Німеччина

Баварія втратила ключового виконавця.

Нападник Баварії Серж Гнабрі пропустить тривалий термін через травму сухожилля лівого м'яза, повідомляє журналіст Керрі Гау.

Раніше у Баварії повідомили, що у нападника розтягнення паху і він не зможе допомогти команді у найближчих матчах. В матчі з Айнтрахтом (1:5) німець вийшов на заміну на 66-й хвилині замість Комана та залишив поле вже на 68-й після зіткнення. Очікується, що відновлення триватиме 2-3 місяці.

Цього сезону Гнабрі провів за клуб 11 матчів і забив 1 м'яч. Минулого року Гнабрі продовжив свій контракт з клубом і зараз отримує понад 15 мільйонів євро на рік.

Раніше повідомлялось, що керівництво Баварії очікує набагато більшого від Гнабрі.